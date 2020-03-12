При возникновении мирового экономического кризиса каждая страна будет выживать в одиночку из-за изменений механизмов международного права, Россия при этом сможет нейтрализовать риски этого кризиса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, коронавирус, падение цен на нефть и обвал акций провоцируют панику на рынках и биржах во всем мире. Если кризис возникнет, он будет иным, нежели предыдущие, указал глава комитета. «Его отличие от предыдущих кризисов будет состоять в том, что если раньше действовал такой механизм как ВТО, действовало международное право, то теперь все эти механизмы деформированы, а международное право просто сведено на нет. Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку», — заявил Макаров.

Глава комитета Госдумы напомнил, что в 2018 и 2019 годах он неоднократно предупреждал о возможности мирового экономического кризиса на границе 2020—2021 годов. «Ответственная бюджетная, денежно-кредитная политика создали исключительно устойчивую ситуацию для нашей страны, когда мы не просто можем выполнять наши обязательства, мы можем обеспечивать и нейтрализовать те риски, которые сегодня будут ждать те страны, которые такую ответственную политику все эти годы не проводили», — резюмировал Макаров.