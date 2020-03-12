Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 6 марта составили 577,8 млрд долларов против 570 млрд на 28 февраля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 7,8 млрд долларов.

Увеличение показателя на 1,4% произошло «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018 году). В январе — феврале этого года резервы выросли примерно на 16 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.

В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».