Московская биржа разработала детальный план действий для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры при разных сценариях развития эпидемиологической обстановки в стране из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении биржи.

Как отмечает площадка, забота о здоровье и безопасности сотрудников, клиентов и партнеров имеет первостепенное значение для Московской биржи. На данный момент биржа ввела ограничения на зарубежные командировки сотрудников.

«Сотрудники, возвращающиеся из поездок в страны со значительным числом заболевших, в обязательном порядке отправляются на карантин на 14 дней с дистанционной работой. Ограничено число внутренних встреч и переговоров с партнерами в офисах биржи, по возможности встречи проводятся в режиме видеоконференций. Пересматриваются планы проведения семинаров и конференций», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Также отмечается, что площадка имеет надежные механизмы обеспечения непрерывности бизнеса и работы всей инфраструктуры. Биржевые торги на всех рынках, включая расчеты и клиринг, проводятся в обычном режиме.