Хоум Кредит Банк получил премию «Банк года» в номинации «Банковская карта года» за дебетовую карту «Польза».

Ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина отметила, что в 2019 году на рынке банковских карт развилась нешуточная конкуренция: все старались сделать условия как можно «слаще» для клиентов.

«Среди всего многообразия предложений мы выбрали удобную, доступную и выгодную карту: при выполнении несложных условий ею можно пользоваться бесплатно, при этом получая высокий процент на остаток, бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, копить баллы и превращать их в реальные деньги, — рассказала она. — Победителем в номинации «Банковская карта года» становится дебетовая карта «Польза» Хоум Кредит Банка».

Заместитель председателя правления Хоум Кредит Банка Артем Алешкин поблагодарил портал Банки.ру за высокую оценку и подчеркнул, что это заслуга всей команды банка.