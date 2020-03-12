Банк России определил банковские продукты, для которых будут введены индивидуальные паспорта (Key Information Document). Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на заседании совета Ассоциации банков России.

«Мы исходили из двух характеристик: либо это наиболее массовые продукты, либо это наиболее новые и сложные для понимания продукты», — пояснил он, уточнив, что на сегодня разработка завершена. Мамута отметил, что требования к паспортам будут основаны на рекомендациях европейского регулирования. То есть KID не должен превышать в объеме двух-трех страниц, должен быть прописан достаточно крупным шрифтом и включать основные условия договора. При этом он не является договором и носит исключительно информационно-разъяснительный характер.

В общей сложности перечень паспортизируемых банковских продуктов включает 13 позиций: это дебетовая карта, номинальный счет для опекуна (попечителя), номинальный счет, не связанный с опекой и попечительством, обезличенный металлический счет, вклад в драгоценных металлах, вклад до востребования, накопительный счет, вклад, удостоверенный сберегательным сертификатом, срочный вклад, счет эскроу для целей долевого строительства, счет эскроу для целей, не связанных с долевым строительством, аренда банковской ячейки, хранение ценностей в банковской ячейке.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов привел в пример ситуацию, когда к банковскому продукту навязывается страховка, которая не имеет самостоятельной потребительской стоимости. То есть по страховому продукту премия есть, а условия страхования такие, что «не существует даже гипотетической ситуации» наступления страхового случая.

По словам Швецова, одна из целей KID — «выкинуть эту всю шелуху» из практики продаж. «То есть если банк хочет получать по ипотеке процентную ставку и считает, что эта ставка справедливая, не надо ее в рекламе занижать, а догонять через продажу несуществующих услуг», — пояснил он.



Напомним, ЦБ предложил ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт в июне 2019 года. Предполагается, что специальный документ в доступной форме будет предупреждать потребителя обо всех рисках. Изначально регулятор включил в перечень 30 финансовых продуктов, в связи с которыми чаще всего поступают жалобы от клиентов.

