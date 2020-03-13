Лучшим специальным предложением 2019 года по версии Банки.ру признан продукт компании «БКС Капитал».

«Впервые в истории премии «Специальным предложением года» стал инвестиционный продукт, — рассказала коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус. — Победителю в этой номинации удалось создать продукт, по-настоящему конкурирующий с банковскими вкладами, и привлекать на Банки.ру более 100 миллионов рублей от частных инвесторов ежемесячно. Победитель в номинации «Специальное предложение года» — «БКС Капитал».

Награду получил управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитала» Франц Хеп.

«Мы старались сделать хороший продукт, и благодаря Банки.ру мы его продали. Результат — 4 тысячи клиентов. Спасибо вам!» — заявил он.

