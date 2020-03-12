Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после Brexit, которые должны были состояться на следующей неделе в Лондоне, отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на свои источники.

«Стороны в настоящее время обсуждают другие возможности для проведения дискуссий, в частности по видеосвязи», — указал источник агентства.

Новое возможное время переговоров пока не сообщается.



Позже в четверг пресс-служба Еврокомиссии распространила официальное заявление Евросоюза и Великобритании о том, что стороны отменили из-за коронавируса второй раунд переговоров по будущим отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. «Принимая во внимание последнее развитие событий вокруг пандемии коронавируса, переговорщики ЕС и Великобритании приняли сегодня совместное решение не проводить на следующей неделе [второй] раунд переговоров в Лондоне. Обе стороны изучат альтернативные возможности, включая работу с помощью видеоконференции», — говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.