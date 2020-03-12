Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи опустился в четверг на 10,87%, продемонстрировав самое большое падение за 33 года на фоне опасений все более негативного влияния коронавируса на мировую экономику, передает ТАСС.

К завершению торгов индекс, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился до 5 327 пунктов, растеряв за день десятую часть своего объема, свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи. На 9,35%, до 15 717, обрушился и более широкий индекс FTSE 250.

По оценкам агентства Press Association, общая капитализация британских компаний снизилась за день на 160 млрд фунтов стерлингов (210 млрд долларов).

В целом FTSE 100 провел в «красной зоне» весь день, а настроение игроков рынка ухудшилось еще больше после того, как Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку — на отметке 0,25% по итогам заседания совета управляющих.

Это самое масштабное падение индекса с 20 октября 1987 года. Тогда на следующий день после «черного понедельника» на фоне самого крупного потрясения мирового финансового рынка за всю историю британский фондовый рынок просел на 12,2%. Ни в один из дней финансового кризиса 2008 года акции британских компаний не дешевели столь быстрыми темпами.



«Сложно придумывать новые метафоры для масштаба катастрофы, перед которой стоят глобальные рынки», — приводит Press Association слова аналитика компании Spreadex Коннора Кэмпбелла.

