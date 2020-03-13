Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по развитию малых городов.

«Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах», — сказал Мишустин. По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Мишустин напомнил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей. При этом он напомнил, что призовой фонд конкурса, который в настоящий момент составляет 5 млрд рублей, будет удвоен с 2021 года.

Мишустин указал на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры. «При этом повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен: это и новые трубы, и канализация, электросети», — отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ.