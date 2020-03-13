ЦБ установил официальные курсы валют с 14 марта.

Курс доллара понизился на 83,92 копейки, составив 73,1882 рубля (74,0274 рубля на 13 марта). Курс евро снизился почти на 1 рубль 80 копеек до 81,861 рубля (83,6584 рубля на 13 марта).

На валютных торгах Московской биржи на 12:11 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1,84 рубля и составил 73,01 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 1,74 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 81,77 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,75—74,7 рубля за доллар и 81,23—83,26 рубля за евро.