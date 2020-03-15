Банк «Ренессанс Кредит» упростил процесс авторизации в терминалах банка. Теперь она будет проходить с использованием постоянного кода доступа, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«После ввода номера телефона каждому клиенту назначается уникальный постоянный четырехзначный код. В дальнейшем при совершении операций с помощью банковских терминалов пользователю нужно будет использовать данный код для авторизации в системе», — поясняется в релизе.

Терминальная сеть «Ренессанс Кредит» насчитывает 286 устройств. С их помощью клиенты могут внести платеж по кредиту, пополнить карту или вклад. Также в терминалах доступна оплата комиссионных продуктов банка.