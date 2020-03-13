Заранее принятые меры позволят России частично компенсировать эффект от негативных процессов, происходящих в мировой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация с коронавирусом стала определенным триггером и ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. РФ благодаря заранее принятым мерам обладает возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры», — сказал он.