Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на различные точки зрения при прогнозировании показателей российской экономики. Комментируя заявления главы Счетной палаты Алексей Кудрина, прогнозирующего увеличение уровня бедности и снижение ВВП в РФ в 2020 году, Песков сказал, что Кудрин, с его точки зрения, — очень опытный экономист.

«Он возглавляет Счетную палату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя. Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств», — отметил Песков.

«Сейчас, безусловно, когда, например, и международные рынки, и наши рынки находятся в состоянии «пилы», наверное, нужно понять тренд более детально перед тем, как делать какие-либо заключения», — добавил Песков.

Кудрин допустил повышение уровня бедности в России в 2020 году Глава Счетной палаты заявил, что ранее ожидался более высокий рост реальных доходов населения, и призвал больше вкладывать в человеческий капитал.

Ранее Кудрин заявил, что Россия в текущем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при курсе 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет 3 трлн рублей, а роста экономики не произойдет.