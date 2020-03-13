Больше всего от резкого падения цен на нефть страдают союзники Саудовской Аравии по ОПЕК: Ирак, Алжир и Нигерия. Об этом заявил в интервью CNBC исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

По его словам, эти страны находятся в «очень, очень сложной ситуации» и нуждаются в финансовой поддержке со стороны мирового сообщества.

«Они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение», — сказал Бироль.

Он отметил, что в самом уязвимом положении оказался Ирак, экономика которого одна из наименее диверсифицированных среди других членов ОПЕК.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Москва отказалась дополнительно снизить производство из-за распространения коронавирусной инфекции, как предлагала Саудовская Аравия. В результате с апреля с участников сделки ОПЕК+ снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия объявила, что увеличит добычу и снизит цены на сырье. Это обвалило котировки, вслед за ними упал и курс рубля.