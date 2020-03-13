Средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также деньги, вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников, с прошлого года направляются на выплату страховых пенсий, говорится в проекте итогового доклада Минфина к расширенному заседанию его коллегии.

«С 2019 года денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ и направляются на выплату страховых пенсий», — указывается в документе.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в конце прошлого года по итогам комплексной оценки российской системы по борьбе с коррупцией рекомендовала России расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.