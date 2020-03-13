Коронавирус стал «спусковым крючком» для мирового экономического кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на пленарном заседании Международного экономического форума государств — участников СНГ. По его словам, экономический кризис был вызван отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией коронавируса.

«Мы проходим очень тяжелый период, и он возник не сам по себе и не только из-за коронавируса. Предпосылки для всевозможных противоречий, которые сейчас под воздействием коронавируса или спровоцированные действиями, связанными с ним, возникли уже давно. Системные предпосылки, когда мир начало лихорадить. Мы видим, что развитие информационных технологий, военно-политическое соперничество обострились до предела», — сказал Панкин.

По его словам, то, что правила, предусмотренные международной правовой системой, стали игнорироваться, и то, что их стали заменять другими, является реальной причиной кризиса. «Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене. Дело не в коронавирусе, он стал спусковым крючком для этих процессов», — подчеркнул Панкин.