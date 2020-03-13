Министр финансов РФ Антон Силуанов не согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, по мнению которого из-за низких цен на нефть возможен нулевой рост или даже снижение российской экономики в этом году.

«Нет, у нас другие оценки», — прокомментировал Силуанов журналистам прогноз Кудрина.

Кудрин заявил об угрозе нового кризиса и риске нулевого роста ВВП России в 2020-м В кризис 2008 года, по словам главы Счетной палаты РФ, драйвером роста мировой экономики был Китай, но сейчас ситуация иная, поскольку КНР сама сильно пострадала от коронавируса.

По словам главы Счетной палаты, при ценах на нефть на уровне 35 долларов за баррель темпы роста российского ВВП могут снизиться до нуля или «может даже быть отрицательный эффект». Инфляция в РФ в таких условиях может ускориться до 6%, отмечал Кудрин.

Он также назвал прогноз Минэкономразвития, на основе которого формируется бюджет страны, безнадежно устаревшим, так как заложенные в него цены на нефть в 57,7 доллара за баррель и курс доллара в 63,9 рубля уже «не реальны».