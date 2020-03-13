России придется жить в «новой устойчивой реальности» с ценой на нефть в 35 долларов за баррель. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС. Он не исключил также, что нефтяные котировки поддержит достижение соглашения со странами ОПЕК.

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов (за баррель. — Прим. ТАСС), плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (со странами ОПЕК. — Прим. ТАСС) в каком-то формате и цены пойдут вверх», — сказал Белоусов.

Он отметил, что не верит в длительность периода с ценой на нефть на уровне 20 долларов за баррель. «Я не очень верю в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету: ни странам-производителям, ни странам — потребителям нефти», — добавил он.

Также первый вице-премьер подчеркнул, что задачи ускорения роста экономики РФ и запуска нового инвестцикла никто не отменял, несмотря на сложную ситуацию на рынках.

Российской экономике не грозит рецессия в этом году, и при отсутствии дополнительных шоков она продолжит расти, заявил Белоусов. Тем не менее, по его словам, запланированных темпов роста экономика страны не достигнет.

«Вы знаете, риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит. Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях», — сказал Белоусов.

Кудрин заявил об угрозе нового кризиса и риске нулевого роста ВВП России в 2020-м В кризис 2008 года, по словам главы Счетной палаты РФ, драйвером роста мировой экономики был Китай, но сейчас ситуация иная, поскольку КНР сама сильно пострадала от коронавируса.

Курс рубля находится на приемлемом уровне, поэтому нет необходимости заставлять экспортеров продавать валютную выручку, чтобы укрепить национальную валюту.

«Про сдачу валюты: у нас нет ни правовых, ни организационных механизмов, да и незачем заниматься подобного рода принуждениями. Мы видим сейчас достаточно грамотные действия Центрального банка, динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне», — сказал Белоусов.

Также, по его словам, правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров.



«Я не слышал о таких обсуждениях. Возможно, на каких-то площадках это обсуждается. Я знаю беспокойство, которое присутствует у бизнеса, но мне кажется, что интенсивность обсуждения в Telegram-каналах этих вопросов существенно выше, чем на каких-либо площадках, где принимаются решения», — подчеркнул Белоусов.