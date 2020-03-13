Российская валюта укрепила позиции по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,53 рубля, что на 1,32 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 81,4 рубля (минус 2,12 рубля).



Диапазоны котировок с начала сессии составили 72,06—74,7 рубля за доллар и 80,27—83,26 рубля за евро. Проведено около 74 тыс. сделок с долларом на сумму почти 4,6 млрд долларов и около 12 тыс. сделок с евро на 405 млн евро.



«В пятницу рубль укреплялся наряду со всеми мировыми активами, корректируясь после паники последних дней. Пока остается неясным, является ли текущая ситуация лишь короткой передышкой и фиксацией прибыли, однако в существенной мере аппетит инвесторов к риску на открытии следующей недели определит дальнейший новостной фон по коронавирусу. Впрочем, остается также надеяться, что настроение участников рынка будут поддерживать данные по замедлению темпов эпидемии в Китае и новые стимулирующие меры мировых центробанков», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.