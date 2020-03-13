Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Для большинства отраслей промышленности изменение курса рубля в сторону удешевления — это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках», — отметил он.



При этом Мантуров признал, что «есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих». «Чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», — выразил обеспокоенность министр.