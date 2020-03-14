На уходящей неделе фондовые и нефтяные рынки обрушились. Падение привело к всплеску интереса со стороны частных инвесторов: они стали активнее открывать брокерские счета и совершать сделки. 10 марта, когда российский рынок открылся после паники на мировых площадках, Московская биржа зафиксировала рекорд по объему торгов акциями — 264 млрд рублей.

«Мы видим повышенную активность начиная с 10 марта, первого торгового дня после обвала на мировых рынках. Клиентские обороты за эти дни выросли в среднем на 80% в день», — сказал РБК Quote представитель ITI Capital. Всплеск активности также зафиксировали в БКС и «Фридом Финансе».

Данные Московской биржи показывают, что 10 марта общий объем торгов акциями подскочил на 75% по сравнению с предыдущим торговым днем до 264 млрд рублей. Этот показатель включает сделки как частных, так и институциональных инвесторов.

Предыдущий всплеск активности наблюдался 28 февраля, когда началась массовая паника из-за новых очагов распространения коронавируса. Тогда индекс Московской биржи упал на 4,48%, а индекс РТС — на 6,2%.