Распространение коронавируса гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть, правительство готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого фактора, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей: перевозчики, туризм, торговля. И это гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития. Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в субботу.

Он отметил, что в ситуации снижения цен на нефть бюджет РФ защищен.

«Если будут приниматься решения, требующие дополнительных объемов финансирования, будем задействовать наши ресурсы, специально для этого созданные, это резервный фонд правительства РФ», — добавил Силуанов.