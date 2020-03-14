Инфляция в РФ в 2020 году будет около целевого уровня 4%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Инфляция будет в текущем году находиться, варьироваться в параметрах нашего таргета, это около 4%», — сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в субботу.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в марте на уровне 2,3—2,4% в годовом выражении; ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Согласно обновленному прогнозу министерства, инфляция в 2020 году составит 3%. В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что инфляция в РФ в 2020 году останется в пределах 4%.