Дефицит бюджета РФ в 2020 году при текущих котировках нефти оценивается в 0,9% ВВП, выпадающие нефтегазовые доходы бюджета составят 2 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Что касается доходов (бюджета. — Прим. ред.), они могут сократиться. По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть примерно на 2 триллиона рублей сократятся нефтегазовые доходы», — сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в субботу.

Он обратил внимание, что из этих 2 трлн рублей, по сравнению с предыдущим планом, значительная их часть направлялась бы на пополнение Фонда национального благосостояния. Однако при цене на нефть ниже цены отсечения ФНБ пополняться не будет.

«Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП, по нашим оценкам, это будет 0,9% ВВП», — добавил Силуанов. При этом он подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены и средства для этого есть.

