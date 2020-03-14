Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании в субботу одобрил закон о внесении в федеральный бюджет на 2020—2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей до 19,7 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд до 21,2 трлн рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд до 22,44 трлн рублей. Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Доходы федерального бюджета также вырастут: в 2020 году — на 214 млрд рублей до 20,6 трлн рублей, в 2021 году — на 646 млрд до 21,9 трлн рублей, в 2022 году — на 755 млрд до 22,8 трлн рублей. При этом профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на данный закон, цена на нефть марки Urals в поправках к бюджету повышена с 57 до 57,7 доллара за баррель, в 2021—2022 годах цена на нефть осталась без изменений: 56 и 55 долларов за баррель соответственно.

«С учетом динамики в начале года прогноз среднегодового курса рубля к доллару США скорректирован с 65,7 до 63,9 рубля за доллар США. Прогноз среднегодового курса национальной валюты США в 2021—2022 годах остался без изменений: 66,1 и 66,5 рубля за доллар. Прогнозируется улучшение динамики потребительской активности в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, которые окажут положительное влияние на динамику реальных располагаемых доходов населения», — говорится в заключении комитета.