Совфед на внеплановом заседании в субботу одобрил закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020—2022 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на выплату материнского капитала.

Закон был подготовлен правительством в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года, на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.

Закон увеличивает доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 млрд рублей до 8 трлн 937,3 млрд рублей (7,9% ВВП), расходы — на 104,2 млрд до 9 трлн 146,5 млрд рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 млрд рублей (0,18% ВВП).

Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд рублей до 9,474 трлн рублей (7,9% ВВП), на 2022 год — на 232,3 млрд до 9 трлн 953,1 млрд рублей (7,7% ВВП). Расходы увеличиваются на 176,2 млрд до 9 трлн 501,2 млрд рублей (7,9% ВВП) и на 263,6 млрд до 9 трлн 965,9 млрд рублей (7,7% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета фонда составит в 2021 году 27,2 млрд рублей, а в 2022 году — 12,8 млрд.

Главные изменения, которые представлены в законе, касаются дополнительных расходов, связанных с введением с 1 января 2020 года новых позиций по материнскому (семейному) капиталу, пояснял ранее председатель правления ПФР Максим Топилин. На эти цели, по его словам, будет дополнительно предусмотрено 111,9 млрд рублей в 2020 году, 193,6 млрд в 2021 году и 282,7 млрд в 2022 году.

Эти объемы позволят с учетом складывающейся ситуации обеспечивать в полном объеме реализацию послания президента, отмечал глава ПФР. Согласно закону, расходы на выплату материнского капитала увеличиваются в 2020 году до 428,09 млрд, в 2021 году — до 522,07 млрд, в 2022 году — до 582,12 млрд рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его официальной публикации. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.