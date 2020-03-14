В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу «Зеркало недели» заявил руководитель отдела рынков в JP Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду, однако, по его словам, спустя пару лет после дефолта рынки, как правило, вновь открывают свои двери для этих государств. Кроме того, по мнению собеседника портала, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг.

«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — сказал Стаббс.

По его мнению, если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.