Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, сообщается в заявлении компании.

«Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование, и для того чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата», — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом и был гендиректором компании до 2008 года. Затем он оставил эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который создал вместе с супругой Мелиндой. Советом директоров Microsoft Гейтс руководил до 2014 года, пока его не сменил независимый член правления IT-компании Джон Томпсон.

Гейтсу принадлежит около 1% акций корпорации Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 103,6 млрд долларов. Издание поместило его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей мира.

В конце января сообщалось, что Билл Гейтс направит в Китай 5 млн долларов в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее он пожертвовал на благотворительность более 35,8 млрд долларов.