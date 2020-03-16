Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса.
«Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны», — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя снижение ставки до 0—0,25%.
Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.
ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
Американский регулятор принял решительные меры для улучшения экономической ситуации.