Лишь 9% россиян начали закупать продукты и товары для формирования долгосрочных запасов из-за угрозы коронавируса, в основном это представители старшего поколения, говорится в исследовании банка «Открытие».

Кредитная организация проводила опрос в форме онлайн-интервью 13—14 марта. Была опрошена 1 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 1 млн человек. Медианный доход в выборке составляет 30—60 тыс. рублей в месяц.

«Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок», — сказано в исследовании.

Отмечается, что остальные россияне не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.

При этом 58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали принимать личные меры предосторожности. В частности, 18% респондентов стали реже ездить в общественном транспорте, а 16% отказались от поездок за границу или внутри России.

Около 13% респондентов стали реже контактировать с окружающими, 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% — реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. Лишь 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.