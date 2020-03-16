Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом пишет газета «Коммерсант» , ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT по финансированию такого доступа.

В группу входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций. После согласования комиссией предложения будут направлены в правительство и Минкомсвязь.

Обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Минкомсвязь предлагала предоставить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта, но соответствующее постановление правительства не было вовремя согласовано. Минкомсвязь подготовит новый законопроект только к 26 марта, планируемый срок вступления его в силу — декабрь 2020 года.

Для компенсации затрат на предоставление бесплатного доступа к ресурсам участники рабочей группы РСПП предлагают два варианта: введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.

В рамках такого тарифа доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым. Компенсировать затраты на обеспечение такого тарифа предлагается либо, опять же, через налоговые льготы, либо через пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы. Возможные затраты на предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам операторы и интернет-компании оценивали в 150 млрд рублей в год.

Эти затраты будут переложены на абонентов, в результате рост цен составит 15—20%, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Таким образом, в 2020 году может быть как минимум две волны повышения цен на сотовую связь с учетом потерь операторов от международного роуминга в результате снижения курса рубля, считает руководитель Content Review Сергей Половников. По его оценке, обе волны подорожания могут уложиться в 5—10%, то есть итоговый рост стоимости связи составит до 20%.



Напомним, ранее в марте Минкомсвязь выступила против возможных компенсаций операторам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам. По словам главы ведомства Максута Шадаева, объем теряемого трафика для операторов, который будет уходить на бесплатный сегмент, не будет превышать 10%.