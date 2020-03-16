Компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование жизни») запустила новый корпоративный сайт — kaplife.ru, он отвечает задачам построения экосистемы здорового образа жизни, говорится в релизе компании.

«Новый официальный сайт компании kaplife.ru реализован на современной технологической платформе с применением последних мировых разработок в области веб-технологий и дизайна. В основу обновления сайта был положен анализ основных потребностей клиента страховой компании и формирование соответствующей структуры и меню. Предложенный разработчиками интерфейс призван сделать движение потребителя по сайту максимально простым и интуитивно понятным, подчеркивающим возможность получить полный комплекс страховых и медицинских услуг в одном месте, в том числе онлайн», — отмечается в сообщении.

Сайт разработан и адаптирован для отображения на всех устройствах, что позволяет пользоваться всеми его возможностями как на компьютере и ноутбуке, так и на мобильных устройствах всех операционных систем.



«Новая версия нашего сайта стала результатом глубокого анализа потребностей наших клиентов и тенденций рынка. Мы стремимся к тому, чтобы каждый посетитель смог быстро найти в большом количестве продуктов и сервисов именно то, что его волнует в данный момент. Обновление сайта — это важнейший этап в формировании экосистемы здорового образа жизни, направленной на предоставление нашим клиентам комплекса страховых и медицинских услуг и сервисов с применением самых современных разработок и технологий», — прокомментировал генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич.

