Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, а также принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка, подчеркнули в пресс-службе.

«На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — добавили в Сбербанке.