Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в связи с распространением в России коронавируса решило бесплатно предоставлять третий кредитный отчет для тех граждан, которые вместо посещения офиса воспользуются сайтом бюро. Об этом сообщили в ОКБ.



«Физические лица по закону имеют право получить свою кредитную историю два раза в год бесплатно. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и других странах ОКБ приняло решение бесплатно предоставить третий кредитный отчет для тех граждан, которые вместо посещения офиса воспользуются сайтом www.ucbreport.ru для получения кредитного отчета», — отмечается в релизе.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» ввело ряд мер для ограничения распространения коронавируса COVID-19.