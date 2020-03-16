Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности выделить 1 трлн долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, говорится в пресс-релизе МВФ.

«МВФ готов мобилизовать свой кредитный потенциал в 1 трлн долларов для помощи своим странам», — говорится в релизе регулятора.

Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. «Эти инструменты могут предоставить порядка 50 млрд долларов развивающимся странам», — сообщил регулятор.

Кроме того, МВФ может выделить 10 млрд долларов странам с низкими доходами под 0% годовых.