Российская экономика испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.



«Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами, поскольку мы испытываем двойной удар и шок: от снижения мировых цен с примерно 65 долларов [за баррель] еще в начале года до 35 долларов за баррель. На нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе европейского как нашего крупнейшего торгового партнера, на нас влияет также сокращение ряда традиционных рынков сбыта, это касается и Китая, и Европы», — сказал Белоусов на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в РФ.

Ранее в понедельник, 16 марта, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с января 2016 года.

