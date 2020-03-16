Банк России принял решение об отмене Международного финансового конгресса в 2020 году, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России в связи с пандемией вируса COVID-19 принял решение об отмене Международного финансового конгресса и Летней макроэкономической школы, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге в июле 2020 года. Банк России не планирует проведение этих мероприятий в другие даты в 2020 году. Даты проведения Международного финансового конгресса в 2021 году будут объявлены до конца декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Научная конференция Банка России может быть перенесена на IV квартал 2020 года в случае улучшения эпидемиологической ситуации и снятия соответствующих ограничительных мер. О возможности проведения конференции и ее новых датах будет объявлено до конца августа.