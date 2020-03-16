Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно приостановлены в понедельник после открытия в связи с падением ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2 250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20 953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2 490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7 392,73. Нефть марки WTI к 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск) потеряла в стоимости 3,77 доллара (11,45%) и стоит 29,16 доллара за баррель.

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля

Американский регулятор принял решительные меры для улучшения экономической ситуации.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Это было вызвано падением S&P 500 ниже 7%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть вновь приостановлены на 15 минут — в случае падения этого индекса на 13% и более, и до конца дня — в случае его снижения более чем на 20%.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку до 0—0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, из них 500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.