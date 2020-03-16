Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,29 рубля к предыдущему закрытию и составил 73,89 рубля. С начала торговой сессии было проведено 75,4 тыс. сделок на 4,17 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2025—75,45 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 82,3075 рубля, увеличившись на 1,58 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 13,7 тыс. сделок на 485 млн евро по курсам от 81,0225 до 84,38 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В ходе торгов давление на рубль оказывало снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль вновь протестировала верхнюю границу широкого коридора 70—75 рублей, в котором движется с 10 марта. Однако у долларовых «быков» вновь не хватило сил на ее пробой», — комментирует эксперт.

По его словам, некоторое оживление спроса на риск в конце сессии позволило рублю отыграть часть потерь.

При этом в ближайшие сессии можно ожидать сохранение американской валютой позиций в рамках сложившегося диапазона при сохранении высокой волатильности, полагает Зварич.