При текущих рыночных условиях доходы развивающихся стран от нефти и газа в текущем году могут снизиться на 50—85%, достигнув минимума за более чем два десятилетия. Об этом заявили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

На нефтяном и фондовом рынке сохраняется волатильность на фоне продолжающегося распространения по миру коронавируса. В частности, падение нефтяных цен за последние десять дней достигло 25—30%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тыс. человек в 143 странах. Эксперты опасаются, что связанные с заболеванием карантинные меры, влияющие на торговлю, транспорт и туризм, могут сдержать рост мировой экономики.

«Доктор Бироль и генсек Баркиндо пересмотрели влияние (коронавируса. — Прим. ред.) на уязвимые развивающиеся страны и отметили, что если текущие рыночные условия сохранятся, то их доход от нефти и газа упадет на 50—85% в 2020 году, это будут самые низкие уровни за более чем два десятилетия», — отметили главы организаций, ссылаясь на исследование МЭА, и выразили глубокие опасения в связи с влиянием COVID-19 на стабильность экономики и рынков, особенно в развивающихся странах.

Такая ситуация, считают главы организаций, может иметь серьезные последствия в социальной и экономической сферах, особенно в здравоохранении и образовании.