Банк «Открытие» 16 марта запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса в поддержку акции «До 8% на остаток» по расчетному счету, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Акция доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, при условии открытия первого счета в банке, подключения пакета услуг и оформления корпоративной карты. Она подразумевает ежемесячную выплату процентов на остаток по расчетному счету до 8% в зависимости от выбранного пакета услуг. Начисление процентов производится на ежедневный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента, включенным в пакет услуг», — говорится в релизе.



Акция проводится до 31 декабря 2020 года.



Концепцию рекламной кампании разработала внутренняя креативная команда банка «Открытие», продакшн — OkeyDokey. Ролики хронометражем 25, 10 и 6 секунд будут транслироваться в диджитал-каналах.



Кампания представляет собой новый шаг в развитии платформы «Неприниматели». Это люди, которые не принимают трудности и делают свое дело вопреки обстоятельствам. Ролик построен на метафорическом сравнении музыкальных инструментов и инструментов для бизнеса. «Современные предприниматели осознают, что для развития своего дела недостаточно только обычных инструментов, и банк «Открытие» идет им навстречу, предлагая расчетный счет с выплатой процентов на остаток до 8%, кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,2%, образовательные программы и удобные онлайн-сервисы, чтобы бизнес «зазвучал» по-новому», — отмечают в банке.