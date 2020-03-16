Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля вплоть до 100 рублей за доллар маловероятен, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК «Регион инвестиции» Михаил Поддубский.

«Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в 100 рублей за доллар) я считаю маловероятным. С точки зрения макроэкономики текущая ситуация в рубле заметно лучше, чем в период 2014—2016 годов, поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально», — отметил Поддубский.



Он указал, что с момента того кризиса в РФ введен механизм бюджетного правила, который ограничивает влияние на валютный курс со стороны колебаний нефтяных цен, проведена бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов на данный момент полностью покрывает внешний долг.

«Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля», — добавил аналитик.

Биржевые курсы доллара и евро преодолели отметки в 75 и 84 рубля Доллар на Московской бирже преодолел в моменте отметку в 75 рублей, а евро держится выше 84 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты написало, что если вспышка коронавируса приведет к столь же сильному падению американских фондовых рынков, как во время мирового финансового кризиса 2008 года, то доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе к рублю, еще на 30%. Применительно к российской валюте это соответствует примерно 97 рублям за доллар. Во втором полугодии 2008 года биржи США упали на 20—30%, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14—17%, с начала марта 2020 года биржи США упали на 16—17%.

