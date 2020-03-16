Группа семи промышленно развитых стран намерена восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении лидеров G7, которое было принято по итогам состоявшихся в понедельник переговоров в формате видеоконференции.

«<...> Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста», — говорится в документе. Его текст распространила в Вашингтоне пресс-служба Белого дома. «Мы продолжим координировать действия через председательствующего в G7 (в текущем году это Соединенные Штаты. — Прим. ТАСС), в том числе на [предстоящем в июне] саммите G7. Мы призываем G20 поддержать и подкрепить эти усилия», — отмечается в заявлении.

По заверению лидеров «семерки», они намерены использовать «все политические инструменты» для обеспечения «прочного роста» экономик своих стран и нейтрализации рисков спада. «В этих целях мы мобилизуем весь спектр инструментов, включая денежно-кредитные и налогово-бюджетные меры, а также адресные шаги, чтобы немедленно поддержать в такой степени, в которой необходимо, наиболее затронутые [распространением нового коронавируса] компании и сектора [экономики]», — обещают руководители государств — участников G7.

«Мы просим наши центральные банки, — указывают лидеры «семерки», — продолжать координировать [действия], чтобы принимать необходимые денежно-кредитные меры ради поддержания экономической и финансовой стабильности, продвижения восстановления и роста». Кроме того, главы государств сообщают, что министры финансов «семерки» будут «на еженедельной основе» координировать действия, нацеленные на «реализацию этих мер и разработку дальнейших своевременных и эффективных шагов».

Далее лидеры G7 призвали Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие подобные институты усилить поддержку отдельных стран в рамках «скоординированного глобального ответа» на распространение нового коронавируса.