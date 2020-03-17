Европейский механизм стабильности (ЕМС), созданный во время предыдущего финансового кризиса для оказания поддержки проблемным странам еврозоны, готов включиться в поддержку экономики Евросоюза на фоне распространения нового коронавируса, сказал его руководитель Клаус Реглинг.

«У нас есть ряд мер, мы подумаем вместе с Еврокомиссией о том, нужно ли использовать их в нынешней ситуации и как именно», — сказал он на пресс-конференции, которая была проведена в видеоформате из-за коронавируса.

Пять стран еврозоны во время предыдущего кризиса — с 2010 года были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью, а именно: Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Кипр. В еврозоне был создан специальный фонд стабильности — ЕФФС, ему на смену пришел ЕМС. Последний теперь работает на постоянной основе и готов оказывать финансовую поддержку не только странам еврозоны, находящимся в сложной ситуации, но и банкам валютного блока.