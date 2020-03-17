Российские фондовые индексы во вторник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:23 мск вырос на 1,9% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 310,07 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,8% и равнялся 984,36 пункта.

В России в понедельник фондовый рынок падал, но не так сильно, как американский и европейские рынки. «Наши ожидания на сегодня по индексу РТС находятся теперь в рамках 940—970 пунктов, а по индексу Мосбиржи — в интервале 2 240—2 270 пунктов», — прокомментировала перед началом торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.