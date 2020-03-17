Российское правительство намерено утвердить обновленный список системно значимых компаний, следует из сообщения на сайте Центробанка.

«Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости», — отмечается в документе.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.

«Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП», — говорится в сообщении.

