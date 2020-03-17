TCS Group — головная структура Тинькофф Банка — завершила объявленную ранее программу buyback, выкупив 650 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR) по средней цене 13,99 доллара на общую сумму более 9 млн долларов.

Обратный выкуп расписок проводился несколько дней — с 12 по 16 марта.

Группа анонсировала программу buyback 11 марта. Предполагалось, что она может продлиться до 31 марта 2020 года.

Бумаги TCS Group торгуются на Московской и Лондонской биржах. В октябре 2013 года TCS Group впервые провел IPO 62,1 млн GDR на Лондонской бирже по цене 17,5 доллара за бумагу. 28 октября 2019 года группа объявила о начале торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) на Московской бирже в рублях.