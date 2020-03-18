Тинькофф Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить кредитную карту «Платинум» платежной системы Mastercard на специальных условиях. Чтобы оформить карту онлайн, нужно подать заявку на сайте.

Карту можно получить по 31 марта 2020 года.

Снятие наличных при оформлении через Банки.ру будет бесплатным в любых банкоматах и в ПВН других банков. Плата за обслуживание составляет 590 рублей в год.

Размер кредитного лимита — до 300 тыс. рублей. Льготный период до 55 дней действует на операции оплаты товаров и услуг. Процентная ставка в течение льготного периода — 0%, далее — от 12% годовых.

«Клиентам предоставляется возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass), подключение к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay. Безопасность онлайн-платежей обеспечивает технология 3D-Secure. Держатели карты получат по бонусной программе «Браво» бонусы в размере 1% от любых покупок. Дополнительное вознаграждение до 30% можно получить по специальным предложениям в интернет-банке», — прокомментировала эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.