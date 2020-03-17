Банк России установил официальные курсы валют на 18 марта.

Курс доллара потерял 23,66 копейки, составив 73,8896 рубля (74,1262 рубля на 17 марта). Курс евро понижен на 44,15 копейки, до 82,3056 рубля (82,7471 рубля на 17 марта).

Между тем на Московской бирже доллар и евро находятся сейчас в разнонаправленной динамике к рублю, при этом доллар доходил до отметки 75 рублей. На 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 74,88 рубля (плюс 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 82,55 (минус 87 копеек).

Диапазоны котировок с начала торгов — 73,43—75 рублей за доллар и 81,83—83,25 рубля за евро.