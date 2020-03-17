Сбербанк протестирует платформу для дистанционного школьного образования в семи российский регионах, рассказал глава банка Герман Греф во время онлайн-конференции.



«Совместно с Министерством просвещения при поддержке губернаторов с 30 марта в семи регионах России мы начинаем развертывать нашу школьную платформу. Первая волна будет доступна для 500 тысяч учеников 5—8 классов», — сообщил Герман Греф.

Обучение будет проводиться бесплатно, родители смогут видеть, как их дети осваивают материал. Проект продлится как минимум до ликвидации угрозы распространения вируса, отметил Герман Греф.

К проекту подключатся Калининградская, Нижегородская, Липецкая, Новгородская, Томская и Кемеровская области и Республика Татарстан. Внутри Сбербанка проектом займется новый вице-президент Марина Ракова, которая с сегодняшнего года перешла в банк с должности заместителя министра просвещения.